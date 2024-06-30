Москва, 30 июня, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Июль в Москве начнётся с сильной жары, температура будет пониматься до 34 градусов в течение следующей недели. Об этом 30 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«В течение рабочих дней — очень жаркая погода», — привёл его слова МК.RU.

По словам Вильфанда, температурный фон будет близок к рекордным значениям. Он назвал такую погоду опасной.

Синоптик уточнил, что 1 июля в Москве будет +31°С — +34°С, в последующие дни — плюс +32°С— плюс +34°С. Самыми жаркими днями станут 3 и 5 июля. В течение недели будет преимущественно без осадков. Ночные температуры также будут высокими — от +20°С до +25°С.

Жара начнёт спадать в выходные. По предварительным расчётам, 6 июля температура понизится на 5-7 градусов, рассказал Вильфанд.

Как передавало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в начале июля в Москве прогнозируется жаркая погода, которой в столице не было более ста лет.

МЧС предупредило, что в Москву в ближайшие дни придёт сильная жара, жителям и гостям города необходимо быть осторожными и внимательными. В МЧС отметили, что в эти дни важно избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды. В ведомстве напомнили, что в жаркую погоду стоит отказаться от разведения костров.