Москва, 30 июня, 2024, 14:56 — ИА Регнум. ГУМ не подтвердил информацию о том, что приехавший в Москву американский рэпер Канье Уэст и российский модельер Гоша Рубчинский были на крыше универсама. Сотрудник торгового комплекса 30 июня заявил, что у них нет такой информации.

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Ранее Ксения Собчак написала в Telegram-канале, что Канье Уэст и Гоша Рубчинский на крыше ГУМа рассматривали Красную площадь.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что Уэста заметили в ресторане в ГУМе.

Команда бренда «Гоша Рубчинский» сообщила, что визит Уэста носит частный характер. Американский исполнитель приехал в Москву на день рождения дизайнера, который отметили в ресторане «Белуга». Также рэпер погулял по Москве.

Как сообщало ИА Регнум, продюсер Яна Рудковская 30 июня написала, что Канье Уэст приехал в Москву. В числе прочего она намекнула на возможность выступления американского рэпера в «Лужниках».

Кроме того, на одной из интернет-площадок для размещения объявлений появилось предложение о продаже билетов на якобы планируемый концерт американского рэпера. В карточке объявления указано, что мероприятие якобы пройдёт 5 июля в «Лужниках». Приобрести предлагают несколько билетов по цене 1800 рублей за каждый.

Представители стадиона опровергли информацию о возможности проведения концерта Уэста. Представитель информационного центра отметил, что все подтверждённые мероприятия размещают на официальном сайте и происходит это, как правило, задолго до самого мероприятия.

В начале мая в СМИ появились сообщения со ссылкой на представителей «Лужников» о том, что Уэст 8 июня, в свой день рождения, может провести концерт в Москве. В пресс-службе стадиона опровергли эту информацию. Источники из российского шоу-бизнеса, комментируя эту ситуацию, заявили, что переговоры с зарубежными звёздами о проведении концертов в России, в том числе с рэпером, ведутся постоянно.