Москва, 30 июня, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Во второй день фестиваля «День молодёжи» в Москве для гостей подготовили разнообразную программу. Об этом 30 июня сообщается на сайте мэра столицы.

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«Первый день был ярким и запоминающимся. Но нам точно есть чем удивить нашу молодёжь. Сегодня в парке «Ходынское поле» пройдёт много мероприятий: каждый найдет себе занятие по душе. Мы приглашаем всех провести этот день вместе с нами», — отметила председатель городского комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова.

Основные павильоны посвящены восьми тематическим направлениям: «Вместе с Родиной», «Вместе со знаниями», «Вместе с карьерой», «Вместе со спортом», «Вместе с добром», «Вместе с креативом», «Вместе с новым» и «Вместе со своим делом».

В течение всего дня гости смогут поучаствовать в создании гимна молодёжи Москвы в музыкальной лаборатории. В проекте «Стены» художники помогут раскрасить баллончиками инсталляцию «Граффити-двери».

Кроме того, в павильоне «Вместе с карьерой» будут проходить карьерные консультации, а также интерактивный квест на тему трудоустройства. В пространстве «Вместе со спортом» состоятся соревнования по паркуру, воркауту и брейкингу, а также открытые мастер-классы по этим видам спорта.

Завершится День молодёжи встречей с актёрами и съемочной группой фильма «Подольские курсанты» и совместным кинопросмотром.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днём молодёжи. Он призвал молодых людей стремиться идти вперёд и пообещал поддержку от властей Москвы. Он также пожелал молодым москвичам крепкого здоровья, верных друзей, удачи и успехов.

С 27 по 30 июня в Москве проходят фестивали, мастер-классы, спортивные соревнования, концерты и кинопоказы, приуроченные ко Дню молодёжи. Программу подготовили 75 культурных площадок в разных округах столицы.

Президент России Владимир Путин заявил, что День молодёжи — это праздник, наполненный надеждами. Его неповторимую атмосферу, по словам российского лидера, пожалуй, лучше всего отражает фестиваль «Алые паруса», ставший символом Санкт-Петербурга. В других регионах России также есть свои любимые и добрые традиции, сказал он.