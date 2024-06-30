Москва, 30 июня, 2024, 14:20 — ИА Регнум. На одной из интернет-площадок для размещения объявлений появилось предложение о продаже билетов на якобы планируемый концерт американского рэпера Канье Уэста в столице. Информация о продаже имеется в распоряжении ИА Регнум.

Michael Wyke/AP/TASS Канье Уэст

В карточке объявления указано, что мероприятие якобы пройдёт 5 июля в «Лужниках». Приобрести предлагают несколько билетов по цене в 1800 рублей за каждый. Для передачи продавец готов встретиться с покупателями в районе станции метро «Тушинская».

Как передавало ИА Регнум, 30 июня представители стадиона «Лужники» опровергли сообщения о возможности проведения концерта американского рэпера. Представитель информационного центра отметил, что все подтверждённые мероприятия размещают на официальном сайте, и происходит это, как правило, задолго до самого мероприятия.

Ранее 30 июня продюсер Яна Рудковская написала, что Канье Уэст приехал в Москву. В числе прочего она намекнула на возможность выступления американского рэпера в «Лужниках».

В начале мая в СМИ появились сообщения со ссылкой на представителей «Лужников» о том, что Уэст 8 июня, в свой день рождения, может провести концерт в Москве, однако в пресс-службе стадиона опровергли эту информации. Источники из российского шоу-бизнеса, комментируя эту ситуацию, заявили, что что переговоры с зарубежными звёздами о проведении концертов в России, в том числе с рэпером, ведутся постоянно.