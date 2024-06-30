Москва, 30 июня, 2024, 14:17 — ИА Регнум. В День молодёжи 29 июня школьники обсудили с участниками программы «Время героев» развитие патриотических проектов «Движения первых», сообщила ИА Регнум пресс-служба движения.

Кадр из видео

Участники «Движения первых» присоединились к праздничным фестивалям Дня молодежи, которые охватили всю страну. Основными площадками мероприятия стали Москва и Владивосток. Там прошли тематические мастер-классы, стратегические сессии и профориентационные викторины.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что с каждым годом День молодёжи становится всё более масштабным во всех регионах страны.

«В этот раз программа получилась особенно яркой, поскольку в 2024 году выбраны две молодежные столицы — Владивосток и Москва. Было организовано множество мероприятий, которые дают возможность ребятам выбрать профессию, найти место для стажировки, встретиться с интересными людьми. Очень важно и то, что много внимания уделяется патриотическому воспитанию, ребята встречаются с героями специальной военной операции», — заявил он.

Россиян с праздником также поздравил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«Мы чувствуем тепло сердец, которое идёт из Владивостока и по всей стране. Лозунг сегодняшнего Дня молодёжи — «Объединяя Россию!». Молодое поколение — это 39 млн человек по всей России. И спасибо нашему президенту за программу «Регион для молодых», благодаря которой в каждом селе, в каждом городе есть круглогодичная площадка для встреч, творчества, созидания, обучения и просто дружбы. Ну и, конечно, спасибо нашим героям, которые сейчас находятся на СВО», — поделился зампред правительства.

В свою очередь руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева отметила важность молодого поколения в развитии и объединении всей страны. По её словам, две столицы соединили с Востока на Запад всех молодых россиян.

«Движение первых» открыло интерактивные площадки для детей и взрослых. Председатель правления движения Григорий Гуров заявил, что у молодёжи много идей, планов и задумок, которые движение готово помочь реализовать.

«Вместе с Росмолодёжью мы помогаем каждому ребенку почувствовать себя частью большой и дружной команды. Вместе со взрослыми мы создаем для первых атмосферу взаимопонимания, поддержки и стремления к общим целям», — отметил Гуров.

Мероприятия движения прошли также на выставке-форуме «Россия» и в парке «Ходынское поле». Главным событием Дня молодёжи на ВДНХ стала торжественная церемония награждения организаторов и партнеров Всемирного фестиваля молодежи. Награды вручил замруководителя администрации президента Кириенко.

Памятной медали удостоили «Движение первых». Награду получила зампредседателя правления «Движения первых» по региональному взаимодействию Лариса Сулима. С 1 по 7 марта движение провело специальную детскую программу «Начнём будущее вместе». Впервые в истории фестивального движения принять участие в мероприятиях смогли ребята от 14 до 17 лет. Программа объединила тысячу ребят из 76 стран мира.

Состоялось также праздничное мероприятие для волонтёров и экскурсоводов Всемирного фестиваля молодёжи и выставки «Россия». Зампредседателя правления «Движения первых» Арина Сафуанова вручила памятные подарки победителям в номинациях «Больше, чем друг детей: лучшие экскурсоводы детских организованных групп» и «Школа юного экскурсовода».

На выставке «Россия» состоялась стратегическая сессия с участниками проекта «Время героев». Более 50 участников движения встретились с бойцами СВО и обсудили вопросы наставничества и патриотизма в воспитании молодого поколения. Во время беседы участники встречи выработали новые форматы и подходы к проектам «Хранители истории», «Быть, а не казаться», «Премия «Патриот», «Без срока давности», «Твой герой».

«Я считаю, что мероприятия, на которых мы с ребятами из «Движения первых» обсуждаем патриотические проекты, необходимо проводить чаще. Мы как взрослые опытные наставники можем дать советы, взглянуть по-другому на проекты и предложить идеи, которые помогут в развитии патриотического направления», — рассказал один из участников СВО.

Помимо этого на ВДНХ гости посетили площадку проекта «Безопасность в движении». В зоне для детей прошло обучение основам безопасного управления самокатами, велосипедами, электросамокатами, а также знакомство с основными Правилами дорожного движения.

«Наставники объяснили мне основные правила движения и то, как правильно предотвратить опасную ситуацию. Очень благодарна «Движению первых» за такой неожиданный, но приятный подарок на День молодежи», — поделилась эмоциями Полина из Рязанской области.

В парке «Ходынское поле» состоялись мастер-классы для детей и взрослых. Их, в частности, учили рисовать на холстах, создавать открытки, кататься и расписывать пальчиковые скейтборды. Одним из основных направлений площадки стал нетворкинг, где ребята могли познакомиться друг с другом и найти новых друзей.

Работал также «телепорт», который связывал участников движения Москвы и Владивостока между собой по видео в прямом эфире.

Внимание гостей площадки движения в парке привлёк арт-объект в виде вагончика. Молодёжный локомотив задумали как символ движения и объединения молодёжи и разных поколений России. Все желающие могли украсить скульптуру надписями со своими именами, мечтами, пожеланиями на будущее.

«Мы всей семьёй приехали в Москву, и нам повезло попасть на такой чудесный праздник — День молодёжи. При входе в Ходынский парк нас сразу заинтересовал павильон «Движения первых». Каждый наш ребенок нашёл дело по душе», — поделилась Татьяна из Магнитогорска.

Кроме того, ребята создавали уникальный символ Дня молодёжи, участвовали в интерактивном воркшопе по профориентации «Просто действуй», игре в рамках проекта «Инженеры транспорта». В качестве культурной программы дети и взрослые слушали популярные песни, исполненные музыкантами под гитару.

«Движение первых» — крупнейшее в России сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций. Участниками движения являются более 7 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 46 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия движения охватили более 7 млн человек.

Как передавало ИА Регнум, 1 июня, в День защиты детей, на главной сцене выставки «Россия» прошла церемония открытия фестиваля детства и юности, организатором которого стало «Движение первых». В видеообращении к участникам президент Владимир Путин пожелал всем ребятам счастья, радости, верных, надёжных друзей и напомнил о важности стремиться к исполнению своей мечты.

В июне специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и экспертного клуба «Дигория» обсудили в эфире программы «Голос молодых» в студии ЭИСИ на выставке «Россия» деятельность «Движения первых» и роль государства в формировании молодёжной политики.