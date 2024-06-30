Пхеньян, 30 июня, 2024, 14:30 — ИА Регнум. В КНДР официально опубликовали фотографии официальных лиц со значками, на которых портрет Ким Чен Ына без изображений его предшественников. Снимки 30 июня разместило на своём сайте Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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На фотографиях показали нескольких чиновников, выступающих с трибуны, у которых были значки, где на фоне красного флага изображён Ким Чен Ын. При этом на снимках не видно, чтобы кто-то носил изображение основателя КНДР Ким Ир Сена или сменившего его Ким Чен Ира.

Южнокорейское агентство Yonhap заявило, что фотографии стали первым подтверждением, что в КНДР носят значки с портретом только Ким Чен Ына, хотя их начали производить более десяти лет назад. Ещё в 2013 году северокорейские официальные сообщили южнокорейским журналистам, что такие значки круглой и квадратной формы начали производить в начале 2012 года.

«Значок с портретом, как ключевой символ культа личности семьи Ким, должен носить каждый житель Северной Кореи, от простых граждан до высокопоставленных чиновников», — утверждает издание.

Старший научный сотрудник Корейского института национального объединения Хон Мин заявил агентству, что появление нового вида значка свидетельствует об усилиях властей «обожествить» образ лидера КНДР. Он предположил, что это свидетельствует о готовящихся изменениях в Конституции Северной Кореи и правилах Трудовой партии Кореи.

По информации агентства, значки с изображением первого лидера и «вечного президента» КНДР Ким Ир Сена начали распространять в 1970 году, а с портретом его сына и второго руководителя республики Ким Чен Ира ― в 1992 году. Когда Ким Чен Ир умер в 2011 году, началось производство значков с портретами сразу двух лидеров.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын фактически возглавил КНДР в декабре 2011 года сразу после смерти отца, но все официальные властные полномочия он получил в июле 2019 года после внесения изменений в Конституцию республики. До этого формальным руководителем страны считался председатель президиума Верховного народного собрания.

Президент России Владимир Путин 18–19 июня посетил КНДР с государственным визитом, где прошли его переговоры с Ким Чен Ыном. Северокорейский лидер в ходе переговоров заявил, что Пхеньян, учитывая осложнение ситуации в мире, намерен продолжать укреплять отношения с Москвой.

Лидеры России и КНДР также подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Как отметил помощник российского президента Юрий Ушаков, договор заменит прежние межгосударственные соглашения. Это потребовалось в связи с серьёзными изменениями в геополитической обстановке и качественными переменами в отношениях двух стран.