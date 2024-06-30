Иркутск, 30 июня, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8, совершивший жёсткую посадку в Иркутской области, задел препятствие винтом. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ИЗВЕСТИЯ/Пресс-служба Балтийского флота ВМФ РФ

«При посадке на площадку, подобранную с воздуха, вертолёт винтом задел препятствие. Посадка совершена в 200 километрах от города Бодайбо», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что воздушное судно выполняло авиационные работы по выявлению пожаров в лесах. На борту находились три члена экипажа и семь пожарных. В результате жёсткой посадки никто не пострадал.

Как ранее передавало ИА Регнум, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что вертолёт Ми-8, перевозивший специалистов «Авиалесоохраны», совершил жёсткую посадку в Бодайбинском районе. По словам главы региона, воздушное судно должно было доставить людей для помощи в ликвидации пожаров в Бодайбинском районе.