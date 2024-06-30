Москва, 30 июня, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Российская армия с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, артиллерии и ракетных войск нанесла удар по железнодорожному эшелону ВСУ с личным составом, вооружением и военной техникой, заявил 30 июня на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Поражён во время разгрузки железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117-й механизированной бригады ВСУ», — уточнил он.

Конашенков добавил, что российские войска также в течение суток нанесли удары по скоплениям живой силы и боевой технике противника в 127 районах зоны СВО.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны 29 июня сообщило, что расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» атаковал железнодорожный эшелон украинской армии возле села Украинка в Запорожской области. Удар нанесли во время разгрузки состава. Противник потерял ЗРК «Бук-М1», БПМ-2, американские БТР М-113, топливозаправщики и разные виды транспорта. Также были потери в рядах ВСУ.

28 июня Минобороны заявило, что российские бойцы с помощью ОТРК «Искандер-М» нанесли удар по позициям украинского ЗРК В-300ПС в Одесской области. ВСУ в ходе атаки потеряли радиолокационную станцию РПН, низковысотный обнаружитель и кабину боевого управления.