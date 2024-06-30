* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 30 июня, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Роскомнадзор 29 июня заблокировал книжный сайт BAbook, созданный писателем Борисом Акуниным (настоящее имя Григорий Чхартишвили, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). На нём можно было купить книги авторов, не издающихся в России.

ИТАР-ТАСС/Николай Галкин

Как объяснил сам писатель в Telegram-канале, причиной для блокировки послужил роман Владимира Сорокина «Наследие», запрещённый к распространению в России. Произведение можно было приобрести на сайте. Несколько дней назад Роскомнадзор потребовал убрать книгу из ассортимента, предупредив о возможной блокировке в случае отказа.

«Мы сочли невозможным уступать давлению», — указал писатель.

Коллектив ресурса принял решение оставить роман в продаже, отметил Акунин. После этого служба заблокировала сайт.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Басманный суд заочно арестовал Акунина. Его обвинили в публичных призывах к террористической деятельности, в публичном оправдании терроризма или в пропаганде терроризма, а также в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России. Иноагента объявили в международный розыск.

Уголовное дело против писателя возбудил Следственный комитет. Ранее в разговоре с пранкерами Акунин заявил, что не осуждает атаки ВСУ на российские города и Крымский мост и считает верным тезис националистов «хороший русский — мёртвый русский». Также он признал, что финансирует ВСУ и собирает средства для организации протестов в России. 18 декабря 2023 года Росфинмониторинг внёс Акунина в перечень террористов и экстремистов.

Минюст 12 января внёс Акунина в реестр иностранных агентов. Он высказывался против СВО, распространял фейки об армии, участвовал в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ, а также в распространении материалов иностранных агентов, отметило Министерство. В декабре 2023 года Басманный суд Москвы арестовал счета жены Акунина на сумму около 6 млн рублей.