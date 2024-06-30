Москва, 30 июня, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России за сутки сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД» и 72 беспилотника украинской армии. Об этом 30 июня рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Средствами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотных летательных аппарата, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», — сказал он.

Конашенков уточнил, что также российские военные уничтожили три американские ложные воздушные цели MALD и девять реактивных снарядов для РСЗО HIMARS производства США.

С начала спецоперации ВС России уничтожили 616 самолётов, 276 вертолётов и 26 968 беспилотных летательных аппаратов украинских войск, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны рассказали, что российские силы ПВО в ночь на 30 июня уничтожили в небе над шестью регионами 36 украинских БПЛА. В ведомстве уточнили, что вражеские дроны сбили над Курской (15 беспилотников), Липецкой (девять), Воронежской (четыре), Брянской (четыре), Орловской (два) и Белгородской (два) областями.

Конашенков 29 июня сообщил, что средства ПВО армии России за сутки сбили истребитель МиГ-29 украинских ВВС. Представитель Минобороны уточнил, что также российские военные за это время уничтожили 119 дронов ВСУ.

Ранее в этот же день в оборонном ведомстве рассказали, что в ночь на 29 июня войска ПВО сбили шесть украинских дронов над четырьмя регионами. Два вражеских беспилотника средства ПВО перехватили и уничтожили в Тверской области, два — в Республике Крым, и по одному — в Брянской и Белгородской областях.