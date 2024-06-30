Пхеньян, 30 июня, 2024, 12:54 — ИА Регнум. США, Япония и Южная Корея назвали совместные военные учения попыткой стабилизовать ситуацию с безопасностью в регионе, но де-факто создали «азиатскую версию» НАТО. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, которое 30 июня опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Xinhua/Global Look Press

В МИД напомнили, что три страны провели совместные учения «Freedom Edge» в водах вокруг КНДР. Ведомство осудило подобные действия, назвав их провокационным военным актом против самостоятельных государств в регионе, включая КНДР.

По мнению министерства, учения показали зарождение трехстороннего военного блока США, Японии и Республики Корея.

«США убеждают, что трехсторонние отношения между США, Японией и РК представляют собой отношения взаимодействия, укрепляющие стабильность и безопасность в регионе, и не означают «азиатскую версию НАТО», но это является всего лишь уловкой для уклонения от международных обвинений», — заявили в ведомстве.

В пример МИД КНР привёл документ трёхстороннем саммита США, Японии и РК в августе 2023 года. Тогда страны договорились немедленно взаимодействовать для совместного реагирования в случае угрозы против любой из них. Принцип схож с коллективной обороной НАТО, подчеркнули в министерстве.

В Пхеньяне отметили, что США, Япония и Южная Корея уже делятся данными о ракетной тревоге в режиме реального времени. Страны также договорились о регулярном проведении трёхсторонних совместных военных учений в нескольких пространствах, включая киберпространство, как это ежегодно делает Североатлантический альянс.

Ранее власти трёх стран неоднократно выступали с совместными заявлениями в отношении действий КНДР. Как сообщало ИА Регнум, 26 июня представители министерств иностранных дел США, Японии и Южной Кореи осудили запуск КНДР баллистической ракеты и в очередной раз подвергли критике Пхеньян за развитие ракетной программы. Также стороны заявили, что подобные инциденты представляют серьёзную угрозу безопасности на Корейском полуострове.

28 мая три государства назвали запуск спутника КНДР серьёзной угрозой безопасности региона. В ходе переговоров представители трёх стран указали, что запуск с использованием технологий баллистических ракет Пхеньяном, даже с целью выведения спутника на орбиту, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающей проводить подобные пуски.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 26 июня заявила, что подписавшие договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Россия и КНДР приняли меры по купированию множащихся угроз со стороны Запада. Дипломат подчеркнула, что этот договор не предусматривает создания военного союза по западным лекалам и не направлен против каких-либо стран.