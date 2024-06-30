Париж, 30 июня, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё несколько получили ранения в результате стрельбы на свадьбе в коммуне Тионвиль на северо-востоке Франции. Об этом 30 июня сообщила газета Republicain Lorrain.

Philipp von Ditfurth/Global Look Press

По информации издания, группа вооружённых людей открыла огонь по собравшимся около зала, в котором проходил праздник. В результате погиб 20-летний молодой человек.

Кроме того, как минимум четверо получили серьёзные ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших есть беременная женщина. Всего на свадьбе было около сотни гостей.

Отмечается, что на месте работает полиция, о личностях и мотивах нападавших пока нет информации.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая мужчина напал с ножом на пассажиров в метро в Лионе. Инцидент произошёл на станции «Жан-Жорес». Четыре человека получили ранения, двое пострадавших находились в тяжёлом состоянии.

9 мая мужчина, задержанный полицией Парижа за домашнее насилие, в помещении полицейского участка выхватил пистолет у одного из правоохранителей и открыл стрельбу. Двух полицейских госпитализировали в тяжёлом состоянии. Ранения получил и сам стрелявший.

18 января в городе Ангулеме на западе Франции неизвестные совершили нападение на лицей имени Маргариты де Валуа. Ученик и учительница получили лёгкие ранения. Нападавшие применили слезоточивый газ, после чего скрылись с места происшествия.