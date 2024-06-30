Гонконг, Китай, 30 июня, 2024, 12:36 — ИА Регнум. С начала года Гонконг значительно увеличил импорт российских алмазов. За первые пять месяцев текущего года страна нарастила закупки в 18 раз по сравнению с прошлым годом. Это следует из данных гонконгского статистического бюро.

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Общая сумма импорта за январь ― май составила 657,3 млн долларов против 36,5 млн долларов за аналогичный период прошлого года. В результате Россия стала третьим главным поставщиком алмазов в Гонконг. Доля России составила 12% от всего импорта против 1% годом ранее.

При этом лидерами поставок алмазов в Гонконг остаются Индия и Израиль. При отсутствии собственных добывающих мощностей они экспортировали этих драгоценных камней на сумму 2,9 млрд и 716,6 млн долларов соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, согласованный в декабре 2023 года 12-й пакет санкций ЕС против России включил в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России. С 1 января 2024 года страны Евросоюза не могут напрямую импортировать российские природные и синтетические алмазы, в том числе в ювелирных изделиях.

Ограничения на импорт алмазов из России в страны Евросоюза и G7 ударили по рынку Европы. Британская газета The Times сообщила, что из-за этого на международном алмазном рынке возник хаос. Ввозимые в ЕС драгоценные камни стали отправлять на обязательную проверку возможности их российского происхождения. Из-за этого возникли длительные задержки и появились дополнительные расходы на экспертизы, которые вызвали недовольство клиентов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя введение запрета на импорт алмазов из России, отметил, что отечественные компании примут меры, чтобы компенсировать риски.

Канада 1 марта ввела дополнительные меры по запрету на импорт российских алмазов. Речь идёт, в частности, о запрете импортировать или приобретать необработанные или распиленные (непромышленные) алмазы, а также несортированные алмазы из России. Запрет распространяется на всех граждан Канады как в самой стране, так и за её пределами, а также на других граждан, находящихся на территории страны.

Также с 1 марта запрет на ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России вступил в США.

В мае агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США де-факто пересматривают наиболее строгие элементы введённого в декабре 2023 года странами G7 запрета на импорт российских алмазов. По его данным, это произошло после негативной реакции со стороны африканских стран, индийских огранщиков драгоценных камней и нью-йоркских ювелиров.