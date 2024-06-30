Москва, 30 июня, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Представители стадиона «Лужники» опровергли сообщения о возможности проведения концерта американского рэпера Канье Уэста в ближайшее время.

Walik Goshorn via www. imago-imag/Global Look Press Канье Уэст

«Все подтверждённые мероприятия находятся на официальном сайте, а обычно это задолго до мероприятия», — заявил представитель информационного центра «Лужников» в беседе с RT.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 июня продюсер Яна Рудковская написала, что Канье Уэст приехал в Москву. В числе прочего она намекнула на возможность выступления американского рэпера в «Лужниках».

В начале мая в СМИ появились сообщения со ссылкой на представителей «Лужников» о том, что Уэст 8 июня, в свой день рождения, может провести концерт в Москве, однако в пресс-службе стадиона опровергли эту информации. Источники из российского шоу-бизнеса, комментируя эту ситуацию, заявили, что что переговоры с зарубежными звёздами о проведении концертов в России, в том числе с рэпером, ведутся постоянно.

Уэст 24 декабря 2023 года опубликовал фотографию российского актёра Ярослава Могильникова, исполнившего роль Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в соцсети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Могильникова на фотографии запечатлели в футболке российского дизайнера Гоши Рубчинского.

Перед этим американский рэпер сообщил о назначении Рубчинского на должность главного дизайнера бренда одежды и обуви Yeezy, принадлежащего музыканту. Он также счёл важным достижением в истории индустрии приход известного российского дизайнера.