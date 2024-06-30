Одесса, Украина, 30 июня, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Взрыв прогремел у побережья в Одессе, сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на публикации в социальных сетях.

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По словам очевидцев, столб воды поднялся в нескольких метрах от берега. Наблюдавшие инцидент предположили, что в акватории могла сдетонировать мина.

В 08:15 в Одесской области объявляли воздушную тревогу, которая длилась порядка 15 минут. В 08:48 сигнал об опасности с воздуха в регионе услышали вновь.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о преднамеренном минировании Киевом акватории Чёрного моря. Дипломат напомнила, что в начале специальной военной операции в 2022 году Украина минировала свои черноморские порты. Тогда многие мины из-за штормов сорвало с якорей, после чего они дрейфовали и оказались у берегов Румынии, Болгарии и Турции. Она не исключила, что ситуация может повториться.

18 ноября 2023 года перевозивший зерно из Одессы балкер, шедший под флагом Либерии, подорвался на мине в Чёрном море. По данным MarineTraffic, судно направлялось в Румынию.