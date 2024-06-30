Вашингтон, 30 июня, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Партия бронетехники армии США прибыла на новую американскую базу НАТО в районе Повидза на западе Польши, сообщило издание минобороны США Stars and Stripes со ссылкой на заявление пресс-секретаря армии Терри Уэлча.

Sgt. Kaden Pitt/Global Look Press

«Первые армейские танки и транспортные средства, которые в будущем смогут обеспечить целую бронетанковую бригаду в качестве оплота против агрессии на восточном фланге НАТО, прибыли на новое хранилище в Польше», — заявило издание.

На склады НАТО отправили 14 танков M1 Abrams и бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88 прибыли по железной дороге в четверг на рабочую площадку Army Prepositioned Stocks-2 в Повидзе, отметил спикер ВС США.

Он добавил, что на объекте в ближайшее время планируют разместить 85 боевых танков, 190 боевых бронированных машин, включая M2 Bradley, и 35 артиллерийских орудий, таких как самоходная гаубица M109 Paladin и боеприпасы. В минобороны подчеркнули, что база является самым значительным инфраструктурным проектом НАТО за более чем три десятилетия. Ввод в эксплуатацию планируют в 2025 году.

По информации издания, работы на объекте в Польше начали в 2020 году, их стоимость составила более 360 млн долларов. На территории построили склад площадью 198 120 кв. м, помещения для технического обслуживания и поддержки транспортных средств, а также склад боеприпасов площадью 17 тыс. кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня президент Польши Анджей Дуда продлил срок пребывания военного контингента США, Канады и Великобритании в стране до конца 2024 года. Согласно указу, на территории страны могут находиться до 6500 солдат США. Американский посол в Варшаве Марк Бжезинский отметил, что на польской территории находятся более 10 тыс. военнослужащих США. Американский контингент в стране увеличили в два раза в феврале 2022 года. Ранее количество военных США составляло порядка 5 тыс. человек.

4 июня британская газета The Telegraph объявила, что НАТО готовится перебросить войска США в Евросоюз. Согласно данным СМИ, ВС США высадятся в одном из пяти заранее определённых портов и далее будут переброшены по подготовленным логистическим путям. В частности, НАТО планирует высадку американских сил в Нидерландах, откуда их перебросят по железной дороге через Германию в Польшу. В альянсе также хотят задействовать порты Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и стран Балтии.