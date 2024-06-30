Вашингтон, 30 июня, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Выступление президента США Джо Байдена в ходе полуторачасовых предвыборных дебатов не должно влиять на мнение о главе Белого дома и его достижениях на посту. Об этом в Нью-Йорке на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании действующего американского лидера заявила первая леди Джилл Байден, сообщило агентство Bloomberg.

Panoramic/Global Look Press

«Мы не собираемся позволять 90 минутам определять четыре года, в течение которых ты был президентом», ― сказала она, обращаясь к супругу.

Она также добавила, что в разговоре после дебатов Байден признался ей, что не знает, что произошло. Глава Белого дома пояснил, что плохо себя чувствовал.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в Атланте состоялись первые предвыборные дебаты Байдена и его соперника по президентской гонке, предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа. После завершения дебатов в предвыборном штабе Трампа объявили о победе экс-президента и отметили, что республиканец подошёл к дебатам более подготовленным, чем его оппонент, увереннее отвечал на вопросы ведущих и обращался к собственной предвыборной повестке.

По данным CNN, после выступления Байдена в Демократической партии началась «агрессивная паника». Отмечалось, что некоторые источники телеканала оценили состоявшиеся дебаты в крайне резкой и нелицеприятной форме. Также «мрачное» выступление Байдена вызвало обеспокоенность среди зарубежных дипломатов, в том числе из Европы, Азии и Ближнего Востока

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал членов американской администрации отправить Байдена в отставку. По его словам, в стране сложилась тревожная ситуация, поскольку все видят слабость президента. Представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер, в свою очередь, заявил, что президент не намерен выходить из предвыборной гонки.

Корреспондент Белого дома Кэти Роджерс в статье в газете The New York Times высказала мнение о том, что на решение Байдена об участии в президентской гонке может повлиять его супруга Джилл.

Новостной сайт Axios 29 июня сообщил, ссылаясь на источники, что Байден откажется от переизбрания только в том случае, если такое решение примет ближний круг его друзей и родственников. Якобы десятки лет его работу курирует «кухонный кабинет», в который в том числе входят жена Джилл Байден, его сестра Валери Байден и ряд других лиц.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что деменцию действующего главы Белого дома можно увидеть за десять тысяч миль. При этом сам Байден, выступая в Нью-Йорке на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию, заявил, что верит в то, что способен управлять страной.