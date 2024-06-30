Москва, 30 июня, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Импортёры из недружественных стран с 2022 года на фоне действия антироссийских санкций недополучили российских товаров на $256,5 млрд (почти 21 трлн рублей), следует из открытых данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Артем Геодакян/ТАСС

Так, в 2022 году западные импортёры недополучили товаров на $64,1 млрд, а в 2023 году — уже на $192,4 млрд.

При этом Россия перенаправила товары на эту сумму другим государствам и получила выгоду в 5 трлн рублей. Российский экспорт в недружественные страны с 2022 по 2024 год был неоднородным. По некоторым позициям можно увидеть снижение, а по другим — рост. В частности, Москва стала меньше поставлять на Запад минералы, драгоценности, пластмассу и резину.

Согласно данным ФТС, торговля с дружественными странами позволила Москве за два года компенсировать выпавшие доходы и заработать дополнительно $287,5 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, российские официальные лица неоднократно заявляли о способности России справиться с санкционным давлением. Так, президент Владимир Путин отмечал, что ограничительные меры принесли с собой новые возможности — для отечественных компаний открылись рынки сбыта.

Российский лидер также подчёркивал, что под многими иностранными брендами давно продавали продукцию, полностью произведённую на российских мощностях. Путин также обратил внимание на то, что власти никогда никого не выгоняли с российского рынка, даже наоборот, предлагали подумать о последствиях.

Более того, иностранные компании, несмотря на оказываемое на них давление Запада, хотят продолжать работу в России. Общее число иностранных компаний, работающих в стране, не только не сокращается, но даже растёт. Путин сообщил, что за период с марта 2022 по ноябрь 2023 года этот показатель увеличился почти на 1500.