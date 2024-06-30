Москва, 30 июня, 2024, 10:31 — ИА Регнум. В Москве 30 июня ожидаются дождь, местами сильный, а также гроза, град и усиление ветра при грозе до 15 м/с. Об этом 30 июня сообщил московский комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается дождь, местами сильный, возможны гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с этим жителям и гостям столицы рекомендовали сохранять внимательность во время нахождения на улице в непогоду, а также не укрываться под деревьями и не парковать автомобили около них.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что июнь 2024 года может оказаться одним из самых жарких для планеты за всю историю метеонаблюдений. По его словам, это связано с явлением Эль-Ниньо, которое прекращается и переходит в нейтральную фазу, однако его последствия ещё долго будут оказывать влияние на температуру воздуха на Земле.

В пресс-службе МЧС 30 июня сообщили, что температура воздуха в Москве достигала 31 градуса по Цельсию. В связи с этим в ведомстве рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.