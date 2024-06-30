Херсон, 30 июня, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Российские военные отбросили Вооружённые силы Украины (ВСУ) с левобережья Херсонской области. Об этом 30 июня сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья», — добавил глава региона.

Сейчас участком соприкосновения стали острова на херсонском направлении. Природным разграничением на остальной его части является река Днепр.

Также в Telegram-канале Сальдо привёл сводку за неделю по ситуации на этом направлении. Он написал, что группировка войск «Днепр» нанесла серию мощных ударов по пяти бригадам украинской армии. В свою очередь, ВСУ потеряли до 840 бойцов, три танка, две боевые бронированные машины, 54 военных автомобиля, 26 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель». Также российские военные уничтожили семь полевых складов боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, за неделю, с 22 по 29 июня, Вооружённые силы Украины потеряли в боях с российской группировкой войск «Днепр» до 740 военных. На этом направлении российские военные нанесли поражение формированиям двух соединений ВСУ и трёх бригад теробороны.

Также российские силы ликвидировали три танка, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 — иностранного производства. ВС России также уничтожили восемь станций радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель» и шесть полевых складов боеприпасов.

За сутки 28 июня подразделениями группировки войск «Днепр» нанесли удары по позициям ВСУ в районах Пятихаток, Работино, Малой Токмачки в Запорожской области и Новотягинки в Херсонской области. Под огонь российских военных попали живая сила и техника 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии. Здесь противник потерял до 100 военнослужащих и шесть автомобилей.

7 июня Сальдо заявил, что украинские боевики всё чаще пытаются форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу в районе посёлка Днепряны. Он добавил, что из-за отсутствия Каховского водохранилища можно быстрее пересечь Днепр. При этом километровая зона практически полностью просматривается. С учётом защиты левого берега российскими военными попытки форсирования Днепра заканчиваются для ВСУ катастрофой. Киевский режим намеренно отправляет своих военных на смерть, добавил губернатор.