Вашингтон, 30 июня, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Восьмидесятилетний основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб несколько лет назад решил, что организация нуждается в молодом обновлении и создал за время многолетнего руководства организацией атмосферу, враждебную женщинам и темнокожим, сообщила газета The Wall Street Journal ​​​(WSJ).

LAURENT GILLIERON/EPA/TASS

«Он [Шваб] выделил группу сотрудников старше 50 лет и поручил начальнику отдела кадров избавиться от них <…> Это, пояснил он, снизит средний возраст рабочей силы», — говорится в материале.

По данным газеты, по меньшей мере шесть женщин столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны старшего руководящего звена ВЭФ. Две сотрудницы рассказали о приставаниях со стороны высокопоставленных участников мероприятия. Ещё шесть бывших сотрудниц заявили, что их вынудили уволиться после того, как они сообщили о беременности.

Журналисты WSJ ссылаются на внутренние жалобы, электронные письма и интервью с более чем 80 нынешними и бывшими сотрудниками форума. Ещё три женщины, работавшие в Женеве в тесном контакте со Швабом, рассказали, что начальник отпускал неуместные замечания, касающиеся их внешности, а также предлагал продолжить общение вне рабочего места.

Как сообщало ИА Регнум, в мае президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб принял решение покинуть пост и стать неисполнительным директором форума.

В мае порядка 16 женщин выдвинули обвинения против американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. По данным газета The Guardian, речь идёт о событиях, произошедших с 1980-х годов по 2014 год. Три женщины рассказали, что иллюзионист дал им наркотики перед тем, как вступить с ними в сексуальные отношения, на которые они бы не согласились.