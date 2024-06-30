Санкт-Петербург, 30 июня, 2024, 10:14 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге спасатели нашли семилетнюю девочку, пропавшую во время водной прогулки с отцом и братом. Она сама добралась до берега, сообщили в пресс-службе МЧС.

МЧС России

В ведомстве заявили, что отец с дочерью и 13-летним сыном плавали на надувной лодке в акватории Финского залива. Мальчик выпал за борт, отец прыгнул вслед, чтобы спасти ребёнка, а девочка осталась в лодке. Когда мужчина с сыном выбрались на берег, там обнаружили пустую лодку.

Спасатели обнаружили девочку в прибрежной зоне спустя почти пять часов поисковой операции. Она рассказала, что лодку стало сносить течением и пришлось вплавь добираться до берега. Медики госпитализировали ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Оренбурге спасли мужчину и женщину, тонувших в повреждённой резиновой лодке. Они на лодке отправились в подтопленный посёлок, чтобы покормить коз, но наткнулись на забор с колючей проволокой. Пропоротая лодка оренбуржцев почти полностью ушла под воду. В ней, держась за кусты, сидел мужчина. Женщина уже находилась в воде. Спасатели сначала помогли ей, а потом вернулись за мужчиной.

В августе 2023 года в Тамбовской области школьница спасла мужчину, который едва не утонул на водоеме Круча. Пожилой мужчина не рассчитал свои силы при заплыве и начал тонуть. Увидев, что ему нужна помощь, школьница бросилась в воду и спасла пенсионера.