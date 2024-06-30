Москва, 30 июня, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов 30 июня рассказал, как правильно утилизировать старые смартфоны, чтобы личная информация из них не попала в руки мошенников.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Первый шаг к правильной утилизации — полное удаление всех данных с устройства. Удаления файлов недостаточно — их легко восстановить. Следует использовать программы, которые перезаписывают информацию на диске несколькими слоями случайных данных, делая адекватное восстановление невозможным», — заявил он в беседе с RT.

Эксперт уточнил, что у компьютеров для этого существуют различные утилиты, а для смартфонов можно использовать встроенные функции полного сброса и шифрования, добавив, что ещё одним надёжным методом для удаления данных является аппаратное уничтожение данных.

«Для жёстких дисков и других хранилищ информации может быть использовано физическое разрушение: разбивание или использование специализированных шрёдеров для электроники. Это гарантирует, что они не будут восстановлены с использованием любых передовых технологий», — добавил Шутов.

Он отметил, что после того, как со старого устройства удалены все данные, его необходимо утилизировать в соответствии с экологическими нормами, для чего у многих компаний и организаций существуют программы по сбору и переработке старой электроники, которые это обеспечивают.

«Такие программы предотвращают попадание вредных веществ, содержащихся в электронных устройствах, в окружающую среду», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая старший менеджер «МегаФона» Павел Бизяев рассказал, что при правильной эксплуатации смартфона срок его службы может быть гораздо дольше двух лет, так как частая смена устройств достаточно затратна, а также вредит окружающей среде. По словам эксперта, для этого стоит использовать кейс из силикона, который поглощает удары, делать перерывы в использовании телефона и избегать резких температурных перепадов, а также поддерживать заряд батареи на уровне от 20 до 80% в течение всего дня.

Президент России Владимир Путин 22 мая отметил, что молодое поколение растёт в большой зависимости от смартфонов. По словам спецпредставителя президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрия Пескова, новое поколение живёт с детства в мире, в котором границы между «цифрой» и обычной жизнью практически стёрты.