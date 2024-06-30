Москва, 30 июня, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась на 17 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и теперь находится в нём на 30-й строчке. Обновлённую версию рейтинга 30 июня опубликовали на сайте организации.

Panoramic/Global Look Press Диана Шнайдер

Лучшей из российских спортсменок продолжает оставаться Дарья Касаткина, занимающая 12-е место в рейтинге, в котором она поднялась на две позиции после победы на турнире в британском Истборне.

Кроме того, в первую сотню лучших теннисисток мира вошли Людмила Самсонова (15-е место), Анна Калинская (18-е), Екатерина Александрова (22-е), Мирра Андреева (23-е), Анастасия Павлюченкова (28-е), Вероника Кудерметова (38-е), Анастасия Потапова (41-е), Анна Блинкова (60-е) и Элина Аванесян (77-е).

На первом месте в списке продолжает оставаться спортсменка из Польши Ига Свёнтек, второе место занимает представительница США Коко Гауфф и третье — белоруска Арина Соболенко.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня Шнайдер обыграла Донну Векич из Хорватии в финальном матче турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге. Спортсменка из России обыграла хорватку в трёх сетах со счётом 6:3, 2:6, 6:3.

Для Шнайдер этот трофей стал вторым в нынешнем сезоне. В начале февраля россиянка победила на турнире категории WTA-250 в Таиланде. В финале ей противостояла китаянка Чжу Линь, что стало её первой победой в турнирах категории WTA.