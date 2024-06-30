Анталья, Турция, 30 июня, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Забастовка диспетчеров в аэропорту Антальи привела к серьёзным нарушениям воздушного движения и стала настолько болезненной, что в Турции испугались испортить летний туристический сезон. Руководство Торгово-промышленной палаты (ATSO) Антальи, вслед за владельцами местных отелей, призвало к нахождению компромиссного решения для восстановления нормального функционирования аэропорта. Об этом сообщил портал Turizm News.

Jens Kalaene/Global Look Press

Как сообщил на очередном собрании палаты президент ATSO Али Бахар, власти аэропорта Антальи заявляют, что прилагают все усилия для скорейшей нормализации ситуации.

«Мы всё знаем, что эта ситуация негативно скажется на туристическом имидже нашего города и что в разгар сезона она может нанести ущерб отрасли. Очень важно как можно скорее прийти к компромиссу, найти точки соприкосновения, устранить обиды и нормализовать работу аэропорта, чтобы обеспечить здоровый туризм», ― отметил Бахар.

Забастовку диспетчеры в аэропорту Антальи начали 20 июня. Профсоюз авиадиспетчеров (HTK-SEN) объявил, что забастовка пройдёт «в виде замедления работы в рамках программы «Работа без инициативы». В итоге вместо 90 рейсов в час из воздушной гавани вылетают не более 40.

В заявлении профсоюз указал, что руководство усилия авиадиспетчеров не оценивало должным образом, игнорировало их требования и не выполняло обещаний. Это стало поводом для забастовки, где диспетчеры будут работать исключительно в рамках инструкций, без проявления инициативы.

Как сообщало ИА Регнум, в последнее время турки активно начали менять туристические предпочтения. Всё чаще жители страны выбирают для отдыха не собственные курорты, а более доступные направления за рубежом. Местные отельеры выразили недовольство в связи с активизацией на туристическом рынке Греции, Египта и ОАЭ. Дело в том, что сами турки предпочитают проводить отпуск не на местных курортах, а в других странах. В результате турецкие отели теряют прибыль.

Эксперты заявили, что значительное количество туристов из Турции выбирают отдых в Египте, особенно в Шарм-эль-Шейхе, где услуги «всё включено» доступнее, чем в родной стране. Они пояснили, что туристов отталкивает ценовая политика отельеров Турции. В этом туристическом сезоне они установили настолько высокие цены, что отдыхающих из разных стран не привлекают даже предложения со значительными скидками.

В марте газета Cumhuriyet со ссылкой на неназванных представителей турбизнеса сообщала, что в Турции из-за проблем, связанных с ростом задолженности отелей перед банками, которая достигла 10 млрд долларов, туристическая отрасль может столкнуться с серьёзными проблемами ― для гостей может не хватить мест размещения в связи с массовым закрытием отелей. Представители сектора заявили, что в стране не хватает мест для приёма 56 млн туристов, при этом цель в 60 млн туристов в этом году остаётся мечтой.

В июне стало известно, что отельеры в Турции начали снижать цены на отели. Как сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов, часть турецких отелей с начала контрактования (в конце прошлого года) серьёзно повысила цены на июль–август. В июне спрос на отдых в Турции оказался большим, тогда как заказы на июль резко сократились. В связи с этим турецкие базы размещения стараются «спасти продажи», поэтому цены на июль оказались ниже июньских.