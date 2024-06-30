Лас-Вегас, США, 30 июня, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Бразильский боец смешанного стиля Алекс Перейра победил досрочно Иржи Прохазку из Чехии в поединке, на кону в котором стоял его титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе.

Matias J. Ocner/AP/ТАСС Алекс Перейра

В начале второго раунда бразилец нанес оппоненту мощный удар ногой по голове, чем поверг чеха на канвас. После этого Перейра нанес Прохазке несколько точных серий ударов, в результате чего рефери вынужден был остановить поединок и присудить чеху поражение техническим нокаутом.

Эта победа стала для 36-летнего бразильца 11-й при двух поражениях, он второй раз удачно защитил пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. Для 31-летнего Прохазки это поражение стало пятым при 30 победах и одной ничьей.

Как сообщало ИА Регнум, российский боец ММА Александр Волков, выступающий в тяжелом весе, 22 июня победил соотечественника Сергея Павловича на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде. По итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу Павловичу.

Позднее в этот же день стало известно, что Павлович оттолкнул своего соперника после поражения на турнире в Эр-Рияде, отказавшись пожать руку Волкову. До этого спортсмены являлись спарринг‑партнёрами и вместе тренировались в Москве.