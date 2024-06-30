Лондон, 30 июня, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Британский политик и главный идеолог Brexit Найджел Фарадж не смог завершить своё выступление в центре Колумбайн в Уолтон-он-те-Нейз в Эссексе. Его сорвали активисты. Об этом сообщила газета Independent.

Кадр из видео

«Последний митинг Найджела Фараджа был сорван после того, как политические активисты опустили за его спиной баннер на дистанционном управлении с изображением [президента России] Владимира Путина», — говорится в материале.

На плакате также была подпись «Я люблю Найджела». Лидер британской правой популистской партии Reform UK поинтересовался, кто это сделал. Два сотрудника центра пытались избавиться от плаката, зрители подбадривали их выкриками, чтобы они сорвали его.

Ответственность за акцию взяла группа Led By Donkeys.

Издание отметило, что ранее Фарадж рассказывал, что ему не нравится Путин как личность, но он восхищается главой государства как политическим деятелем, «потому что ему удалось взять под контроль управление Россией».

Как сообщало ИА Регнум Фарадж 15 июня заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит начать мирные переговоры с Россией. Пойти на это, по мнению политика, необходимо, даже несмотря на то, что, вероятнее всего, в этом случае он потеряет территории.

22 июня британские политики раскритиковали главу правой английской партии Reform UK Найджела Фараджа после его заявления о том, что конфликт на Украине спровоцировала НАТО.

В числе критикующих оказались министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли и зампредседателя консерваторов Джонатан Гуллис. По их мнению, высказывания о конфликте на Украине делают Фараджа «непригодным» для каких-либо политических должностей в стране, не говоря уже о том, чтобы возглавлять серьёзную партию в парламенте. Глава МВД Великобритании заявил, что Фарадж якобы повторяет тезисы Кремля.