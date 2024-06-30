Сана, 30 июня, 2024, 08:18 — ИА Регнум. «Подозрительное» сближение с судном произошло в районе йеменского порта Моха (Мокка). Об этом 30 июня сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны.

YAHYA ARHAB/ЕРА/ТАСС

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 13 морских милях (около 24 километров. — Прим. ред.) к югу от Мохи, Йемен», — проинформировало управление.

Отмечается, что произошедшее классифицировали как «подозрительное сближение».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 июня йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало четыре коммерческих судна в Красном и Средиземном морях. По словам военного представителя хуситов Яхьи Сариа, боевики движения нанесли удар баллистическими ракетами по нефтяному танкеру Delonix, а также атаковали судно Ioannis в Красном море и нефтяной танкер Waler и судно Johannes Maersk в Средиземном море.

Сариа 27 июня заявил, что хуситы нанесли комплексный удар по судну Seajoy в Красном море с применением дронов, ракет и безэкипажного катера. Он добавил, что хуситы также нанесли удар несколькими крылатыми ракетами по жизненно важной цели в израильской Хайфе.