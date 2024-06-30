Донецк, 30 июня, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Военных медиков группировки войск «Центр» Вооружённых сил России наградили в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 30 июня сообщили в Министерстве обороны.

ИА Регнум Военный хирург, СВО

«Военнослужащих медицинского подразделения группировки войск «Центр» наградили государственными и ведомственными наградами за мужество и профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по спасению бойцов», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что военнослужащие удостоились медалей «За спасение погибавших», «За воинскую доблесть» I степени и «За укрепление боевого содружества». Также им вручили памятные грамоты.

Командование группировки войск «Центр» поблагодарило военных медиков за стойкость и высокий профессионализм, проявленные в рамках специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам специальной военной операции. Церемония награждения проходила в Национальном центре управления обороной. Глава ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за выполнение задач и пожелал успехов в военной службе.