Российские бойцы с применением ОТРК «Искандер-М» нанесли ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье. По данным Минобороны, в районе населенного пункта Украинка, помимо личного состава, ВСУ лишились зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», боевой машины пехоты БМП-2. Также ВС РФ уничтожили вражеские бронетранспортёры М113 производства США, топливозаправщики и другой грузовой автомобильный транспорт. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 858-й день специальной военной операции (СВО).

ИА Регнум

Тем временем артиллерийские расчёты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы ВСУ и продолжают бить по складам с боеприпасами, укрепленным позициям противника, информирует Минобороны.

На правом берегу Днепра в Херсонской области подразделения Воздушно-десантных войск Рязанского полка из состава группировки войск «Днепр» при помощи ударного беспилотника поразили вражеский ретранслятор БПЛА.

Очередную лесополосу в ходе разведки при помощи дронов зачистили от сил противника экипажи БМП-3 группировки войск «Запад». В течение нескольких минут пехота выдвинулась на позиции и нанесла противнику огневое поражение, пояснили в оборонном ведомстве, опубликовав соответствующие видеокадры.

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В Харьковской области российские военнослужащие, продвигающиеся на купянском участке фронта, находят шевроны с изображением флага США, вооружение стран НАТО и иностранную оптику. В разговоре с «РИА Новости» 30 июня боец мотострелковой бригады 1-й танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Чешир отметил, что эти трофеи стали частью небольшого «музейчика».

Туда же попали беспилотники, поставленные ВСУ при участии Сергея Притулы — бывшего стендапера, который помимо сбора денег для ВСУ продвигает украинскую пропаганду в соцсетях.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.