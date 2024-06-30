Видное, Московская область, 30 июня, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Отдыхающие на пляже Булатниковского пруда в Московской области четыре часа провели рядом с телом, спрятанным в мешок на пляже. Об этом 30 июня сообщил телеканал РЕН ТВ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пляж

Люди плавали возле трупа, ничего не подозревая. Тело находилось на пляже с 11 утра. За это время температура воздуха на солнце поднималась до 30 градусов.

Кто-то из посетителей пляжа заметил мешок и вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию. Журналисты не привели других подробностей случившегося, но предположили, что тело отправили на опознание.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня в Восточном округе Москвы нашли труп мужчины, которого пристегнули наручниками к двери автомобиля. Тело находилось в одном из гаражей, расположенном на Открытом шоссе. О страшной находке полицию проинформировал мужчина, который сдавал этот гараж в аренду.

27 июня в посёлке Казармы Надеждинского района Приморского края жители обнаружили на берегу реки Вторая Речка чемодан, внутри которого лежало тело мужчины с пакетом на голове.