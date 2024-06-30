Южно-Сахалинск, 30 июня, 2024, 06:13 — ИА Регнум. В селе Взморье в Сахалинской области четверо детей пострадали в результате наезда грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По предварительным данным, 29 июня 53-летний водитель, управляя транспортным средством Toyota Dyna, … не справился с управлением и совершил наезд на четырёх несовершеннолетних пешеходов, идущих по краю проезжей части», — сообщили в ведомстве.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, двоих детей с травмами средней степени тяжести доставили в детскую областную больницу.

Ещё одна из пострадавших находится в тяжёлом нетранспортабельном состоянии в Долинской больнице. В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что в Долинск прибыли ведущие специалисты, которые в течение нескольких часов оперировали пациентку. Врачи делают всё возможное для спасения жизни ребёнка, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Четвёртый ребёнок находится на амбулаторном лечении.

Следственным управлением СК России по Сахалинской области по факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего водителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ. Подозреваемый, по версии следствия находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан, решается вопрос о его аресте.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня в Краснодаре в результате столкновения маршрутного такси и двух легковых автомобилей пострадали семь человек, включая трёх детей.

В тот же день во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием грузовика и восьми автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека, за рулём грузовика находился 37-летний иностранный гражданин, законность пребывания которого в России уточняется.