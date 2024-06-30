Геническ, Херсонская область, 30 июня, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Продолжительность комендантского часа в Херсонской области с 29 июня уменьшилась на один час, он будет начинаться с 23:00. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

По словам губернатора, о таком шаге попросили организации, работающие в сфере сельского хозяйства.

«Общая продолжительность комендантского часа уменьшена на один час по просьбам сельхозпроизводителей региона», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее комендантский час начинался в Херсонской области в 22:00 по местному времени (совпадает с мск). Теперь он будет длиться шесть часов и заканчиваться в 05:00.

Сальдо отметил, механизаторы, занятые в сельском хозяйстве, работают допоздна, и для них важен каждый час. Губернатор подчеркнул, что власти будет создавать максимально благоприятные условия для сельхозпроизводителей.

Он также напомнил, что действие комендантского часа в Херсонской области не распространяется на автомобильный пассажирский транспорт, который следует через Херсонскую область транзитом.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая 2023 года в Херсонской области сократили время действия комендантского часа на территориях, которые находятся более чем в 30 км от правого берега Днепра. Тогда этот режим действовал семь часов (с 22:00 до 05:00) и уменьшился до пяти часов (с 23:00 до 04:00).

Комендантский час введён в Херсонской области в рамках указа о военном положении в новых регионах России, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2023 года.