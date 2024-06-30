Красногорск, 30 июня, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Crocus Group планирует восстановить внешний контур сгоревшего в результате теракта концертного зала «Крокус Сити Холл», но окончательное решение о том, что будет находиться на месте сгоревшей части здания, пока не принято, сообщили в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

«Площадь здания, где находился «Крокус Сити Холл», 400 тысяч квадратных метров. Из них десять тысяч квадратных метров — прогоревшие кровля и периметр», — приводят «Известия» текст сообщения.

Также в пресс-службе отметили необходимость восстановления в целях безопасности, поскольку разрушенные конструкции могут представлять опасность для посетителей объектов, расположенных рядом со сгоревшим «Крокус Сити Холлом».

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что концертный зал на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» восстанавливать не будут, решения относительно будущего использования территории не принято. В начале месяца Воробьёв допустил, что на месте «Крокус Сити Холла» может быть построен памятный сквер, ведутся соответствующие обсуждения.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске боевики совершили 22 марта. В результате нападения погибли 145 человек, в том числе шестеро детей. Ещё 550 человек пострадали. Суд признал потерпевшими по делу о теракте в концертном зале более 1,7 тыс. человек. В ходе расследования преступления Басманный суд Москвы в общей сложности принял решение арестовать 18 фигурантов дела. Ещё двое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. По словам директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, показания фигурантов дела подтверждают украинский след. Президент Владимир Путин подчёркивал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе».