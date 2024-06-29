Оренбург, 30 июня, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения и ранения подростка в Оренбургской области. Об этом в субботу, 29 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«В социальных медиа размещена публикация о том, что в городе Оренбурге мужчина в ходе конфликта нанёс несовершеннолетнему телесные повреждения, а также ранения ножом», — говорится в сообщении.

Уголовное дело по факту произошедшего поручено возбудить руководителю следственного управления СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману.

Ранее сообщалось, что 17-летнего подростка, занимавшегося продажей компьютерного оборудования, избил недовольный покупатель. Мужчина вломился в квартиру несовершеннолетнего, ранил его ножом и избил. После случившегося подросток записал видеообращение и самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня в магазине «Дикси» в подмосковном Воскресенске девушка напала с ножом на посетителей. По данным Главного управления МВД РФ по Московской области, инцидент произошёл после конфликта девушки с сотрудниками магазина. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.