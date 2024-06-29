Чернигов, Украина, 30 июня, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Пожар произошёл на Черниговской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на Украине в результате короткого замыкания, сообщил 29 июня представитель местной компании «Теплокоммунэнерго» Алексей Щербина.

Dave Hogg Пожар

Его слова приводит телеканал «Общественное». Щербина уточнил, что загорелся трансформатор тока. Он отметил, что пожар уже потушили.

Представитель организации также рассказал, что из-за инцидента работу ТЭЦ остановили. По словам Щербины, в ближайшее время её вновь запустят. Он добавил, сейчас проводится переподключение потребителей электроэнергии.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня Босния и Герцеговина, Черногория, а также некоторые территории соседних с ними стран, включая Хорватию, остались почти без электричества на фоне 40-градусной жары и песчаной бури, которые наблюдались в этих республиках.