Дортмунд, Германия, 30 июня, 2024, 01:14 — ИА Регнум. Сборная Германии по футболу в матче четвертьфинала чемпионата Европы — 2024 одержала победу над Данией. Основное время встречи, проходившей в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», завершилось со счетом 2:0, сообщил официальный сайт УЕФА.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

На 35-й минуте встречи при счёте 0:0 матч приостановили из-за погодных условий. На время паузы главный арбитр Майкл Оливер увёл команды в подтрибунное помещение. Игру возобновили спустя 23 минуты.

В составе сборной Германии забитыми мячами отметились нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц (53’, пенальти) и полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала (68’, Нико Шлоттербек).

Таким образом, Германия стала второй командой, прошедшей первый раунд плей-офф турнира.

Как передавало ИА Регнум, ранее 29 июня в четвертьфинал вышла сборная Швейцарии, сенсационно обыгравшая действующего чемпиона Европы — сборную Италии — со счетом 2:0. На 37-й минуте матча счёт открыл полузащитник Ремо Фройлер, а на 46-й нападающий Рубен Варгас удвоил преимущество швейцарской команды.

Помимо Германии и Швейцарии, на турнире остались команды Англии, Словакии, Испании, Грузии, Франции, Бельгии, Португалии, Словении, Румынии, Нидерландов, Австрии и Турции.