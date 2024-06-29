Москва, 30 июня, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Ливень с сильным ветром обрушился 29 июня на Москву, из-за чего в городе начали падать деревья. Жители российской столицы поделились в социальных сетях кадрами разгула стихии.

vivali Ливень

Телеканал РЕН ТВ привёл одну из видеозаписей, на которой видно, как снесённое ветром дерево упало на детскую площадку. Также сообщается, что ряд улиц в Москве ушел под воду.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня стало известно, что из-за урагана, который ударил по Московской области, повалило около 200 деревьев и повредило 26 автомобилей. При этом в Сергиевом-Посаде в результате падения дерева пострадала женщина.

21 июня появилась информация о том, что из-за урагана «Эдгар», который обрушился на Москву, погибли два человека. Кроме того, ещё 35 человек пострадали. Из-за непогоды в городе также повалило 700 деревьев, а более 300 автомобилей получили повреждения.