Белград, 29 июня, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали предполагаемого соучастника теракта у израильского посольства в Белграде, сообщил 29 июня министр внутренних дел страны Ивица Дачич.

Валерий Шарифулин/ ТАСС

Глава МВД, слова которого приводятся на сайте его ведомства, уточнил, что задержанного зовут Игорь Деспотович и он родился в Белграде в 1999 году. По словам Дачича, предполагаемый соучастник атаки ранее привлекался к административной ответственности.

Министр отметил, что задержанный выходил на связь с террористом каждый день, в связи с чем у силовиков возникли подозрения в его причастности к нападению.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня в Белграде мужчина с арбалетом в руках выстрелил в жандарма, который охранял здание израильского посольства. Страж правопорядка получил ранение в шею, но смог нейтрализовать преступника, применив табельное оружие. Нападавший впоследствии скончался. Пострадавшего жандарма госпитализировали для проведения операции по извлечению стрелы.

Позже Ивица Дачич заявил, что инцидент у посольства в Белграде квалифицируется как теракт. Он рассказал, что после случившегося в сербской столице усилили меры безопасности.