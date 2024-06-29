Москва, 29 июня, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Правительство России на месяц продлило решение о снятии запрета на экспорт бензина. Соответствующее постановление в субботу, 29 июня, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно документу, речь идёт об изменениях в постановление правительства «О введении временного запрета на вывоз бензина товарного из Российской Федерации» от 29 февраля. Правительство продлило разрешение на экспорт до 31 июля.

Соответствующее постановление, вступающее в силу со дня официального опубликования, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, временный запрет на экспорт бензина вступил в силу 1 марта 2024 года. Согласно постановлению, ограничения на экспорт будут действовать до 31 августа. Такие меры, призванные стабилизировать цены на внутреннем рынке и вызванные наступлением сезона повышенного спроса на топливо, не коснулись поставок в рамках международных межправительственных соглашений и вывоза топлива для оказания гуманитарной помощи.

В мае стало известно, что правительство России в связи с насыщением внутреннего рынка автомобильного топлива временно сняло запрет за экспорт бензина до 30 июня.