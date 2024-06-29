Хомс, Сирия, 29 июня, 2024, 22:24 — ИА Регнум. В небе над Сирией произошло опасное сближение американского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата с истребителем Су-35 Воздушно-космических сил России, заявил замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике Юрий Попов.

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«Над населённым пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7500 до 8500 метров в очередной раз произошло опасное сближение БПЛА MQ-9 Reaper коалиции с самолётом Су-35 ВКС России», — указал он в ходе брифинга 29 июня.

Попов уточнил, что инцидент произошёл в период с 11:00 до 11:05 по местному времени (совпадает с мск) во время совершения российским истребителем планового полёта в воздушном пространстве Сирии. Столкновения удалось избежать благодаря действиям российского лётчика, своевременно принявшего необходимые меры.

Также отмечается, что в течение суток ЦПВС зафиксировал девять нарушений тремя парами истребителей F-15, Rafale и Typhoon, а также двумя парами штурмовиков A-10 Thunderbolt.

Как передавало ИА Регнум, о подобном инциденте сообщалось накануне, 28 июня. По словам замглавы ЦПВС Юрия Попова, опасное сближение беспилотника MQ-9 Reaper так называемой международной антитеррористической коалиции с Су-35 ВКС России произошло с 11:35 до 11:46 в Сирии в районе Эс-Сухне провинции Хомс. Также подчёркивалось, что действия коалиции обостряют обстановку в воздушном пространстве арабской республики.