Инта, Коми, 29 июня, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Прощание с погибшими пассажирами поезда, вагоны которого сошли с рельсов в республике Коми, прошло в Инте. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба городской администрации.

ГУ МЧС России по Республике Коми

«Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Сегодня тела погибших были отправлены их близким в разные города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прощание проходило на площади Ленина и на вокзале.

Как передавало ИА Регнум, девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. По предварительной версии, авария произошла из-за подмыва железнодорожного полотна после ливней. Ехавшие в поезде пассажиры рассказали, что слышали сильный скрежет и странный грохот перед сходом вагонов.

В РЖД сообщили, что под вагонами сошедшего с рельсов поезда обнаружили тела двух человек. Позднее спасатели обнаружили тело 16-летней девочки, числившейся пропавшей без вести.