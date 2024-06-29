Азов, Ростовская область, 29 июня, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Два катера столкнулись в реке Азовка в Ростовской области, из-за чего погиб один человек, ещё один пострадал, сообщила 29 июня пресс-служба регионального главка МЧС.

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«В Азове произошла авария с участием маломерных судов. На выходе из реки Азовки в Дон в районе лодочной станции произошло столкновение катеров Berkut и «Новая Ладога», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, погиб водитель катера Berkut, а пассажирка «Новой Ладоги» получила травмы, её доставили в больницу.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку в связи со столкновением двух маломерных судов. Пресс-служба ведомства уточнила, что в ходе аварии топливо не в воду не попало.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня в Самарской области во время купания в Волге погиб мужчина из-за того, что на него наехало маломерное судно. Пострадавший умер, когда его везли в больницу. Водитель судна скрылся с места происшествия, его объявили в розыск.

6 июня на Большом пруду Екатерининского парка в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами. Погиб один человек, трое пострадали. В связи с происшествием возбудили уголовное дело.