Москва, 30 июня, 2024, 15:50 — ИА Регнум. В Калининградской области лётчик военного самолёта Су-27П перехватил F-16 ВВС Дании над Балтийским морем. Об этом сообщил Telegram-канал FighterBomber.

Кадр из видео

На кадрах размещённого видео, истребитель Военно-космических сил России помог «заблудившемуся» у российских границ F-16 вернуться назад. Су-27П подлетает на близкое расстояние к нарушителю и принуждает его изменить курс, эффектно «качнув» крыльями и демонстрируя вооружение.

Датчанин не только испугался неожиданной встречи с Су-27П, но и смог разглядеть имеющиеся у российского истребителя воздушные ракеты.

С этим манёвром пилот из Калининграда стал первым победителем конкурса красивых перехватов, объявленного FighterBomber.

«Первая наклейка уезжает в Калининград лётчику Су-27П. Датский F-16 был не в курсе, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым», — написал FighterBomber.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны сообщило, что зафиксировало рост интенсивности полётов американских стратегических беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря. В ведомстве уточнили, что речь идёт об американских дронах, осуществляющих разведку и сбор данных для наведения поставляемого ВСУ высокоточного оружия для нанесения ударов по объектам на территории РФ.

В Минобороны заявили, что возросшая интенсивность полётов БПЛА свидетельствует о всё большей вовлечённости США и стран Североатлантического альянса в конфликт на Украине. Кроме того, полёты американских беспилотников существенно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве, что создаёт повышенные риски прямой конфронтации НАТО с РФ.

В этой связи министр обороны Андрей Белоусовдал поручение Генеральному штабу ВС России принять меры оперативного реагирования на провокации США над Чёрным морем.

Разведывательные беспилотники США периодически замечают в небе над Чёрным морем. Так, 15 июня американский беспилотник MQ-4C Triton, занимавшийся разведкой у побережья Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой на военно-морской базе НАТО в Италии. В том же месяце недалеко от Ялты заметили разведывательный беспилотник RQ-4.

В марте российский сверхзвуковой Су-27 поднимался для сопровождения над Чёрным морем самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) и двух истребителей французских ВВС, приближавшихся к границе страны. Иностранные самолёты, когда к ним приблизился Су-27, развернулись и улетели из воздушного пространства над акваторией Чёрного моря.