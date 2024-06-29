Белгород, 29 июня, 2024, 20:31 — ИА Регнум. ВСУ нанесли удар по Шебекинскому округу, в ходе атаки пострадал мирный житель, сообщил вечером 29 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В селе Маломихайловка в результате обстрела ранен один мирный житель. Мужчину с осколочным ранением шеи бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — написал он.

Гладков добавил, что в селе от взрывов получили повреждения пять частных домовладений, там посекло кровли фасады, заборы и надворные постройки. Также осколки повредили социальный объект, три легковых и один грузовой автомобили и линию электропередач.

Кроме того, дороге между селами Муром и Архангельское беспилотник нанёс удар по легковому автомобилю. Машина получила серьёзные повреждения, водитель не стал обращаться за помощью к врачам.

Как сообщало ИА Регнум, днём 29 июня ВСУ с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по автомобилям в селе Богун-Городок Борисовского района и на участке автодороги Зиборовка — Нечаевка. От атаки пострадали четыре мирных жителя.

В ночь на 28 июня украинская армия нанесла удары по Грайворону в Белгородской области. ВСУ повредили линии газо — и электроснабжения, десять частных домов и административное здание на территории предприятия.