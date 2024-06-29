Москва, 29 июня, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Курсирующие над Чёрным морем разведывательные беспилотники США имеют прямую связь с ударами ВСУ по Севастополю и Крыму. Об этом 29 июня заявил журналистам депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

US Air Force / Globallookpress.com

«Позиция России насчёт присутствия разведывательных беспилотников США в Чёрном море предельно ясна. Если за океаном не до конца это поняли, то пусть пеняют на себя», — процитировала его Lenta.ru.

Белик подчеркнул, что американские БПЛА, находящиеся в небе над Чёрным морем, угрожают безопасности жителей Крыма и Севастополя.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 23 июня запустили по Крыму пять американских ракет ATACMS, заряженных кассетными боевыми частями. Силы ПВО перехватили четыре из них, пятая разорвалась в воздухе. Погибли четверо мирных жителей, 153 человека получили ранения.

Минобороны России возложило ответственность за атаку на США, так как они поставляют Украине ATACMS. Кроме того, полётные задания в эти ракеты вводят американские военные на основе собственных данных спутниковой разведки.

Министр обороны Андрей Белоусов 28 июня потребовал от Генштаба ВС России принять меры в ответ на провокации США над Чёрным морем. По информации министерства, в регионе участились полёты американских стратегических БПЛА.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх после этого заявила, что США продолжат патрулирование в международных воздушных пространствах и международных водах. Она при этом заявила, что не знает о сообщении Минобороны России про участившиеся полёты американских стратегических беспилотников над Чёрным морем.

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал агрессией полёты американских разведывательных дронов над Чёрным морем. Политик подчеркнул, что Россия будет вынуждена ответить на эту угрозу.