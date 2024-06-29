Псков, 29 июня, 2024, 19:18 — ИА Регнум. В Пскове и Псковском районе всю ночь продолжалась расчистка контейнерных площадок из-за проблем с вывозом мусора, сообщил 29 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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«Расчистка контейнерных площадок продолжалась всю ночь. Итого со вчерашнего дня до настоящего момента уже вывезено порядка 400 тонн отходов. Прямо сейчас вывозится ещё 200», — написал он в Telegram-канале.

Ведерников добавил, что в регион прибыли первые собственные мусоровозы. На следующей неделе они выйдут на маршруты.

С начала 2024 года в регионе дважды наблюдался «мусорный коллапс». По словам губернатора, региональный оператор «погряз» в судебных разбирательствах и не вывозит мусор. Ситуация с мусорным кризисом обострилась в июне на фоне 30-градусной жары.

Ведерников 28 июня прервал поездку в Белоруссию из-за проблем с вывозом мусора в регионе. Глава региона обвинил в шантаже владельцев двух полигонов и сортировочного комплекса, которые перестали принимать мусор.