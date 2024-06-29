Сыктывкар, 29 июня, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Пострадавшую при сходе вагонов пассажирского поезда в Коми 14-летнюю девочку перевели на лечение в Москву в Центр Рошаля. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба республиканского минздрава.

Транспортная прокуратура/ТАСС

«Пострадавшая при сходе вагонов поезда Воркута-Новороссийск 14-летняя девочка переведена в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (центр Рошаля)», — говорится в сообщении.

Ранее девочку перевели из городской больницы Инты в Детскую республиканскую клиническую больницу в Сыктывкаре. Там прошла телекоммуникационная консультация со столичным НИИ.

Как ранее передавало ИА Регнум, 27 июня глава Коми Владимир Уйба сообщил, что пострадавшая при сходе вагонов в Коми 14-летняя девочка остаётся в тяжёлом состоянии, её переведут на лечение в НИИ неотложной хирургии в Москву.

Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. По предварительной версии, авария произошла из-за подмыва железнодорожного полотна после ливней. Ехавшие в поезде пассажиры рассказали, что слышали сильный скрежет и странный грохот перед сходом вагонов.

В РЖД сообщили, что под вагонами сошедшего с рельсов поезда обнаружили тела двух человек. Позднее спасатели обнаружили тело 16-летней девочки, числившейся пропавшей без вести.