Пенза, 29 июня, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Свыше 30 детей в детском лагере в Пензе обратились за медицинской помощью. Следователи начали процессуальную проверку, сообщили в Telegram-канале регионального управления СК.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По информации следствия, в одном из детских оздоровительных лагерей в период с 27 по 28 июня несколько детей почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью к персоналу лагеря.

«В следственном отделе по Железнодорожному району города Пензы организовано проведение процессуальной проверки», — заявили в ведомстве.

По данным региональной прокуратуры, за медпомощью обратились более 30 подопечных оздоровительного центра «Белка». Некоторых поместили в медицинский изолятор.

В ведомстве отметили, что ранее в центре проводили проверку и выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Тогда в отношении представителя организатора питания возбудили административные дела по статьям 6.6, 10.3, ч. 1 10.8, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. В лагере заменили организатора питания. Новый приступил к работе с 23 июня, с началом заезда второй смены.

В настоящее время СК и прокуратура начали новую проверку. Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего и проверят организацию питания в лагере.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года массовое заболевание детей произошло в детском лагере отдыха «Байкальский бор» в Бурятии. В Роспотребнадзоре начали санитарно-эпидемиологическое расследование, количестве заболевших детей и характер заболевания не уточнили. Прокуратура республики также организовала проверку.

В том же месяце в детском лагере в Ленинградской области произошло массовое отравление. Причиной недомогания стали неизвестные грибы. В больницу госпитализировали пятерых подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Один ребёнок находился в крайне тяжёлом состоянии. У остальных врачи диагностировали тяжёлое состояние и средней степени тяжести.

В конце июня 2023 года в детском лагере в Республике Алтай произошло массовое отравление. За три дня с признаками кишечного заболевания к медикам обратились 67 детей в возрасте от семи до 17 лет. Всего в лагере находились 354 ребёнка.