Вена, 29 июня, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Нидерландский гонщик, трёхкратный чемпион «Формулы-1», выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии.

Contributor / Formula 1 / Global Look Press

Второе место занял британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Третьим стал его соотечественник Джордж Расселл, выступающий за «Мерседес».

Гонка Гран-при Австрии состоится 30 июня.

Как сообщало ИА Регнум, Ферстаппен победил в спринтерской гонке на Гран-при Китая в Шанхае. Он пришёл к финишу первым после 19 кругов. Второе место занял семикратный чемпион мира, британский пилот Льюис Хэмилтон, третье — мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.

Ферстаппен 24 марта сошёл с дистанции на первых кругах Гран-при Австралии в Мельбурне. Нидерландский пилот вынужден был сойти после того, как у него загорелся тормозной диск и его болид задымился.